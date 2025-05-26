Demi Lovato ile Jutes evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, müzisyen Jordan 'Jutes' Lutes ile dün evlendi. Lavoto, evlenecekleri haberini Sevgililer Günü'nde verirken, "Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" demişti

Selena Gomez, Taylor Swift ve Justin Bieber gibi Disney'in yıldızlarından biri olan Demi Lovato, uzun süredir beraber olduğu 'Judas' ile evlendiği ortaya çıktı. Dün akşam sade bir törenle evlenen ikiliye sadece yakın dostları ve aile üyeleri eşlik etti.

DEMI LOVATO EVLENDİ

İlk olarak kariyerine oyuncu olarak başlayan Demi Lovato, şimdilerde ise müzik kariyerine yönelmiş durumda. Demi Lovato, Disney Channel yapımı 'Camp Rock' (2008) filmindeki Mitchie Torres rolüyle tanındı. Zor süreçlerden geçen ve bir süre tedavi altında tutulan Demi Lovato, 2022 senesinden bu yana Jordan Lucas isimli bir şarkıcıyla aşk yaşıyordu.

Çift, Ocak 2022'de Lovato'nun 'Substance' adlı şarkısının ortak yazımı sırasında tanıştı ve Ağustos 2022'de ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Aralık 2023'te nişanlandılar ve Lovato, nişanlısı için 'Onunla yaşlanmayı görüyorum' şeklinde duygularını ifade etti.

32 yaşındaki şarkıcı Demi Lovato, 25 Mayıs Pazar günü Kaliforniya'da gerçekleşen sade bir törenle 34 yaşındaki erkek arkadaşı Jordan 'Jutes' Lutes ile evlendi