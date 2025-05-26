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 | Dilek Ulusan

Demi Lovato ile Jutes evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, müzisyen Jordan 'Jutes' Lutes ile dün evlendi. Lavoto, evlenecekleri haberini Sevgililer Günü'nde verirken, "Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" demişti

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Demi Lovato ile Jutes evlendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 15:46

Selena Gomez, Taylor Swift ve Justin Bieber gibi Disney'in yıldızlarından biri olan Demi Lovato, uzun süredir beraber olduğu 'Judas' ile evlendiği ortaya çıktı. Dün akşam sade bir törenle evlenen ikiliye sadece yakın dostları ve aile üyeleri eşlik etti.

DEMI LOVATO EVLENDİ

İlk olarak kariyerine oyuncu olarak başlayan Demi Lovato, şimdilerde ise müzik kariyerine yönelmiş durumda. Demi Lovato, Disney Channel yapımı 'Camp Rock' (2008) filmindeki Mitchie Torres rolüyle tanındı. Zor süreçlerden geçen ve bir süre tedavi altında tutulan Demi Lovato, 2022 senesinden bu yana Jordan Lucas isimli bir şarkıcıyla aşk yaşıyordu.

Demi Lovato ile Jutes evlendi

Çift, Ocak 2022'de Lovato'nun 'Substance' adlı şarkısının ortak yazımı sırasında tanıştı ve Ağustos 2022'de ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Aralık 2023'te nişanlandılar ve Lovato, nişanlısı için 'Onunla yaşlanmayı görüyorum' şeklinde duygularını ifade etti.

Demi Lovato ile Jutes evlendi

32 yaşındaki şarkıcı Demi Lovato, 25 Mayıs Pazar günü Kaliforniya'da gerçekleşen sade bir törenle 34 yaşındaki erkek arkadaşı Jordan 'Jutes' Lutes ile evlendi

Demi Lovato ile Jutes evlendi
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Sıkça Sorulan Sorular

JUTES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Mart 1991 doğumlu Jutes, ilk olarak basketbol kariyerine başladı ancak müzik daha ağır bastı. Jutes, Lovato'nun son albümü Holy Fvck'ten "Substance", "Happy Ending" ve "City of Angels" parçalarını birlikte yazdı.
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