Deniz Akkaya, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği iddiasına cevap verdi

06 Kasım 2024 00:42 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 00:53

Deniz Akkaya ve eski eşi Efe Önbilgin'in arasındakı velayet meselesinden doğan tartışma büyüyor. Eski manken, Önbilgin'in talebiyle talebiyle Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına da tedbir konulduğu haberlerine açıklık getirdi.

MasterChef jürilerinden Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

MasterChef jürilerinden Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızının kendisini darp ettiğini söylemesiyle başlayan eski eşi Efe Önbilgin ile arasındaki velayet kavgası büyüdü. Kızları A.Ö. devlet korumasına alınırken eski eşi Türk Medeni Kanunu kapsamında Deniz Akkaya'nın bipolar olduğunu öne sürerek dava açtı. Mahkemenin eski mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdiği haberleri yayılınca, açıklama yaparak şunları söyledi:

“Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil, iki değil, üç kere kazanmış bir anne olarak sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti. Hayır, bu yalan, velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır.

16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır, ben değilim. Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım, zaten herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır."

"BABA İLERİ SEVİYE ALKOLİK, TEDAVİ OLMASI GEREKEN KİŞİ BABADIR"

Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar. Ama işin gerçeği biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz, araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var fakat biz gizli kararına uyuduğumuz için evrak dağıtmayız.

Yani kısaca ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır.

Gerçek haber yapmak isteyen haberciler, avukatım Levent karakoç’dan bu ayrıntıların gerçek bilgilerini alabilirler. Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız biz hukukun yolundan ayrılmayız.

Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik keza biz de servis etmedik bunlar gibi.

"KENDİ KENDİLERİNE MAHKEME YAPMIŞLAR"

Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı. Gelin görün ki benim elime ulaşmamış bir mahkeme evrakı yok, kendi kendilerine mahkeme yapmışlar, karar vermişler. Öyle şey olur mu arkadaşlar, itiraz ettik, itirazımız kabul gördü.

Bu kadıncağızın tek derdi günlük magazin sayfalarında bir iş yapmış gibi gözükmek. Çünkü gerçekten bitik bir avukat günün sonunda.

Biz bu davada velayet konusunu önümüze aldık fakat bu kadın hukuki olarak hiçbir başarı sergileyemediği için benim ünlü bir kadın olmam üzerinden itibar suikasti yapılıyor. Kendisi ile ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağız, gereken yapılacaktır.

Keza daha önce kızımın fotoğraflarını benden izinsiz kullandığı için yine şikayet etmiştim, bu kez şikayetimiz çok daha ağır olacak.

Verdiğim bilgilerin hiçbirinde hatalı ve eksik yoktur, tekrar ediyorum avukatım Levent Karakoç’tur .

Gerçek bilgi almak isteyen ve gerçek haber yapmak isteyen kişiler ofisinden kendisine ulaşabilir”