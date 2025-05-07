Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu

Deniz Akkaya'nın genel yayın yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın kendisine açtığı dava sonrası alacağı ceza belli oldu. Sonuçlanan dava ile birlikte Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

Geçtiğimi yıl mayıs ayında boşanma davası ve kızının velayet tartışmaları nedeniyle Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu röportaj yapmak için Deniz Akkaya'nın evine gitmişti. Deniz Akkaya da bu duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a tepki göstermişti. Rıdvan Bıyık'ın açtığı dava sonuçlandı.

DENİZ AKKAYA'YA TAZMİNAT CEZASI

Kızıyla yaşadığı tartışma ile günlerce konuşulan Deniz Akkaya, geçtiğimi yıl mayıs ayında kızının velayet tartışmaları nedeniyle Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu röportaj yapmak için Deniz Akkaya'nın evine gitmişti. Deniz Akkaya da bu duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a tepki göstermişti.

Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Akkaya, "Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız bildiklerimi anlatmıyorum anlatmaya başlarım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı. Sonuçlanan dava ile birlikte Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.