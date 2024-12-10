10 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:28

Kızının vesayet davasına bakan kadın hakime sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit yağdıran Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Akkaya 9 gündür firari! Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Deniz Akkaya 9 gündür firari! Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Deniz Akkaya​, kızının velayet davasına bakan hakime sosyal medyadan hakaret​ ve tehdit​ yağdırmıştı. Hakkında gözaltı kararı alınan Deniz Akkaya, 26 Kasım'daki gözaltı kararına rağmen firari durumda yer aldı. Nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DENİZ AKKAYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Kızıyla yaşadığı problemler sonrası Efe Önbilgin, kızını almak için velayet davası açtı. Deniz Akkaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği iddiası üzerine konuşan Deniz Akkaya, davaya bakan hakime hakaretler sarf etmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Akkaya 9 gündür firari durumdaydı. Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı. Firari durumda olan Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor. Sosyal medya​ paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.