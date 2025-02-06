Deniz Akkaya'nın 'Hamile' paylaşımı kafaları karıştırdı! Herkes aynı soruyu sordu

06 Şubat 2025 09:52 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:53

Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı problem sonrası Efe Önbilgin ile mahkemelik oldu ve hakkında açılan başka davalar sebebiyle ev hapsi cezasına çarptırıldı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, 'hamile' paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin kendisini darp ettiğini belirterek polis ekiplerini çağırmıştı. Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alınırken, Efe Önbilgin ise velayet davası açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam eden Deniz Akkaya ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Deniz Akkaya son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı.

DENİZ AKKAYA!'DAN 'HAMİLE' PAYLAŞIMI

X hesabından sık sık açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, son olarak; "Hayat bir mucize. Bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep. Belki bu kez erkek bebek geliyordur" paylaşımını yaptı.

Deniz Akkaya'nın 'hamile' paylaşımının ardından akıllara 'Bebek mi bekliyor' sorusunu getirdi. Sosyal medyaya ara vereceğini belirten Deniz Akkaya, açıklamasından kısa süre sonra sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunarak, aktif olarak kullanmaya devam etti.