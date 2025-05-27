Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Kızıyla yaşadığı problemlerle gündemde olan Deniz Akkaya, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Son dönemde kızıyla yaşadığı problemlerle gündemde olan Deniz Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS CEZASI

Eski manken Deniz Akkaya'nın, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın iki suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, Akkaya'nın daha önce yargılandığı davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.