Deniz Baysal imajını yeniledi! Saçlarını kısacık kestirdi

Son olarak Kalpazan dizisinde rol alan Deniz Baysal, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Uzun saçlarıyla ile bilinen Deniz Baysal, küt kestirdiği saçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaçak Gelinler, Söz, Teşkilat, Kayıp Şehir gibi dizilerde rol alan Deniz Baysal, Ayşe: Bir Ruh Macerası dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni rolü için imajını yenileyen Deniz Baysal'ın takipçileri yorum yağdırdı.

DENİZ BAYSAL'DAN YENİ İMAJ

Yeni rolü için hazırlıklara başlayan Deniz Baysal soluğu kuaföründe aldı. Hep uzun saçlı görmeye alıştığımız Deniz Baysal, saçlarını kısacık kestirdi. Deniz Baysal'ın yeni imajına beğeni yağdı.

Sosyal medyada 600 bin takipçiye sahip Deniz Baysal'ın yeni imajına "Çok yakışmış", "Çok genç görünüyor", "Çok tatlı olmuş" gibi yorumlar yapıldı.