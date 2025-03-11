Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Deniz Baysal neden çocuk istemediğini anlattı! Sağlık problemini ilk kez açıkladı

Son olarak Kalpazan dizisinde rol alan Deniz Baysal konuk olduğu programda neden çocuk istemediğini anlattı. Anksiyete ile mücadele ettiğini belirten Deniz Baysel, "Kendi psikolojimden emin değilim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Baysal neden çocuk istemediğini anlattı! Sağlık problemini ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:09

Bitmeyen Şarkı ile başladığı oyunculuk kariyerine Kayıp Şehir, Beyaz Yalan, Rüzgarın Kalbi, Teşkilat ve Ne Gemiler Yaktım gibi dizilerle de devam eden Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile 2019 yılında evlendi. Kendisine gelen çocuk sorularına "İstemiyoruz" şeklinde cevap veren Deniz Baysal nedenini ise ilk kez açıkladı.

DENİZ BAYSAL NEDEN ÇOCUK İSTEMEDİĞİNİ ANLATTI

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal, Aslı Şafak'ın sorularını sorularını cevapladı. Çocuk konusuna değinen Baysal, "Çocuk istemiyoruz ama çocuk sevmediğimizden değil. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok korkutuyor. Kendi psikolojimden çok emin değilim çocuk konusunda o yüzden düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süre sosyal medyaya bakamadığını belirten Deniz Baysal, gelen eleştirilerin kendisini çok etkilediğini ve anksiyetesini daha arttırdığından bahsetti. Bu probleminin eskisine göre daha belirten Baysal, "Yeğenlerimiz var. Onlar üzerinden deneyimlemeye çalışıyorum. İnsan her şeyi yutuyormuş. Ben mesela bizde kalabilecek yaşa geldiler. Bize geliyorlar. Ben bakıyorum mesela. Eskiden yemek yemediği zaman "Abla bırak yemezse yemesin. Elinde sonunda yiyecek" Şimdi ise geçen geldiklerinde ne yedireceğimi şaşırdım ve bunu sürekli olması beni korkutuyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.