Deniz Baysal neden çocuk istemediğini anlattı! Sağlık problemini ilk kez açıkladı

Son olarak Kalpazan dizisinde rol alan Deniz Baysal konuk olduğu programda neden çocuk istemediğini anlattı. Anksiyete ile mücadele ettiğini belirten Deniz Baysel, "Kendi psikolojimden emin değilim" dedi.

Bitmeyen Şarkı ile başladığı oyunculuk kariyerine Kayıp Şehir, Beyaz Yalan, Rüzgarın Kalbi, Teşkilat ve Ne Gemiler Yaktım gibi dizilerle de devam eden Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile 2019 yılında evlendi. Kendisine gelen çocuk sorularına "İstemiyoruz" şeklinde cevap veren Deniz Baysal nedenini ise ilk kez açıkladı.

DENİZ BAYSAL NEDEN ÇOCUK İSTEMEDİĞİNİ ANLATTI

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal, Aslı Şafak'ın sorularını sorularını cevapladı. Çocuk konusuna değinen Baysal, "Çocuk istemiyoruz ama çocuk sevmediğimizden değil. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok korkutuyor. Kendi psikolojimden çok emin değilim çocuk konusunda o yüzden düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süre sosyal medyaya bakamadığını belirten Deniz Baysal, gelen eleştirilerin kendisini çok etkilediğini ve anksiyetesini daha arttırdığından bahsetti. Bu probleminin eskisine göre daha belirten Baysal, "Yeğenlerimiz var. Onlar üzerinden deneyimlemeye çalışıyorum. İnsan her şeyi yutuyormuş. Ben mesela bizde kalabilecek yaşa geldiler. Bize geliyorlar. Ben bakıyorum mesela. Eskiden yemek yemediği zaman "Abla bırak yemezse yemesin. Elinde sonunda yiyecek" Şimdi ise geçen geldiklerinde ne yedireceğimi şaşırdım ve bunu sürekli olması beni korkutuyor" dedi.