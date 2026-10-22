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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:27

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Yeraltı dizisinde rol arkadaşı Devrim Özkan ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen Deniz Can Aktaş, bu kez evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın toplantısına katılan ünlü oyuncunun özel hayatına ilişkin sözleri merak uyandırdı. Devrim Özkan ile ilişkisiyle sık sık konuşulan Deniz Can Aktaş’ın açıklaması, çiftin evlilik planı olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:27

dizisinde birlikte rol alan ve , özel hayatlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Devrim Özkan ile beraberlik yaşayan Deniz Can Aktaş, yüzü olduğu markanın toplantısında yaptığı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sözleri, çiftin geleceğine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Deniz Can Aktaş evlilik için ne dedi?

DENİZ CAN AKTAŞ’TAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Yeraltı dizisinde başrollerini birlikte paylaşan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan geçtiğimiz aylarda sevgili olduklarına dair haberler çıkmıştı. Yeraltı dizisinin sezon finaline girmesinin ardından ünlü çiftin dizi aşkları gerçek oldu. Yaz ayı boyunca birlikte tatil yapan ikili haklarında çıkan aşk iddialarına bir süre sessiz kalmıştı.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Yeraltı dizisinin yeni sezona başlamasıyla birlikte Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın aşkları belgelenmişti. Ünlü oyuncular dolu dizgin, sevgi dolu geçen birlikteliklerine dair güzel anıları sosyal medyalarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Devrim Özkan’ın geçen haftalarda katıldığı bir düğünde gelin çiçeğini yakalaması, evlilik iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yaşanılan durum sonrası bir etkinlikte boy gösteren Deniz Can Aktaş’a Devrim Özkan ile evlilik düşünüyor musunuz? sorularına cevap verdi.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Deniz Can Aktaş, “ İyi güzel gidiyor, o soru geldi. Güzel gidiyor, keyifli tabii. İnsanın hayatında bu tarz duyguların olması çok güzel iyi hissettiriyor. Bizim içinde her şey yolunda ve bir yandan proje iyi gidiyor. Bir yandan hayat böyle güzel şeylerle yaşanıyor. O yüzden her şey çok keyifli ve ben genel olarak şükür halindeyim.”

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Evlilik sorularına ise, “ Ben şimdi buna tek başına cevap versem çok da olmaz. Çünkü bu iki kişinin karar verebileceği bir şey iki kişi o kararı verdiğinde zaten evlilik olur ama buna bir tarih koymak ve şu olur bu olur demek, yani biraz işin doğasına aykırı bence. Bu iki kişinin verebileceği bir karar. O karar verildiği gün zaten o yaşanır. Şimdiden böyle net bir şey söylemek benim için çok zor.” sözleriyle Deniz Can Aktaş Devim Özkan’la ileriye dönük ilişkileri hakkında konuştu.

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ETİKETLER
#devrim özkan
#düğün
#evlilik
#Deniz Can Aktaş
#yeraltı
#Magazin
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