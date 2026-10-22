Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan evleniyor mu? Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması

Yeraltı dizisinde birlikte rol alan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, özel hayatlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Devrim Özkan ile beraberlik yaşayan Deniz Can Aktaş, yüzü olduğu markanın toplantısında yaptığı evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sözleri, çiftin geleceğine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Deniz Can Aktaş evlilik için ne dedi?

DENİZ CAN AKTAŞ’TAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Yeraltı dizisinde başrollerini birlikte paylaşan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan geçtiğimiz aylarda sevgili olduklarına dair haberler çıkmıştı. Yeraltı dizisinin sezon finaline girmesinin ardından ünlü çiftin dizi aşkları gerçek oldu. Yaz ayı boyunca birlikte tatil yapan ikili haklarında çıkan aşk iddialarına bir süre sessiz kalmıştı.

Yeraltı dizisinin yeni sezona başlamasıyla birlikte Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın aşkları belgelenmişti. Ünlü oyuncular dolu dizgin, sevgi dolu geçen birlikteliklerine dair güzel anıları sosyal medyalarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.

Devrim Özkan’ın geçen haftalarda katıldığı bir düğünde gelin çiçeğini yakalaması, evlilik iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yaşanılan durum sonrası bir etkinlikte boy gösteren Deniz Can Aktaş’a Devrim Özkan ile evlilik düşünüyor musunuz? sorularına cevap verdi.

Deniz Can Aktaş, “ İyi güzel gidiyor, o soru geldi. Güzel gidiyor, keyifli tabii. İnsanın hayatında bu tarz duyguların olması çok güzel iyi hissettiriyor. Bizim içinde her şey yolunda ve bir yandan proje iyi gidiyor. Bir yandan hayat böyle güzel şeylerle yaşanıyor. O yüzden her şey çok keyifli ve ben genel olarak şükür halindeyim.”

Evlilik sorularına ise, “ Ben şimdi buna tek başına cevap versem çok da olmaz. Çünkü bu iki kişinin karar verebileceği bir şey iki kişi o kararı verdiğinde zaten evlilik olur ama buna bir tarih koymak ve şu olur bu olur demek, yani biraz işin doğasına aykırı bence. Bu iki kişinin verebileceği bir karar. O karar verildiği gün zaten o yaşanır. Şimdiden böyle net bir şey söylemek benim için çok zor.” sözleriyle Deniz Can Aktaş Devim Özkan’la ileriye dönük ilişkileri hakkında konuştu.