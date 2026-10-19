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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:45

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

Bir düğünde bir araya gelen Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, gelin çiçeği üzerinden gündeme geldi. Aynı dizide yer alan iki oyuncunun düğündeki görüntüleri sosyal medyada konuşulurken, gelin çiçeğini yakalama anı kıskançlık ve rekabet yorumlarını da beraberinde getirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:45

Magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve Devrim Özkan, bu kez bir düğündeki gelin çiçeği kapma rekabetiyle gündeme taşındı. İkilinin aynı ortamda bulunduğu anlar kullanıcılarının ilgisini çekerken, görüntüler üzerinden farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı kullanıcılar yaşananları eğlenceli bir anı olarak yorumlarken, bazıları ise iki isim arasında kıskançlık ya da gerilim olup olmadığını sorguladı.

SÜMEYYE AYDOĞAN GELİN ÇİÇEĞİNİ DEVRİM ÖZKAN'A KAPTIRDI

Düğünlerde gelin çiçeğini yakalama geleneği, davetliler arasında zaman zaman rekabet dolu ve eğlenceli anlara sahne oluyor.

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

Sümeyye Aydoğan ile 'ın katıldığı düğün de bu kez gelin çiçeği iddiasıyla gündeme geldi. Çiçeği yakalama anı üzerinden yapılan yorumlar, iki oyuncunun adının magazin gündeminde birlikte anılmasına neden oldu.

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken kullanıcılar da kendi yorumlarını dile getirdi. Kimi kullanıcılar bu anları sıradan bir düğün eğlencesi olarak değerlendirirken kimileri, yaşananları kıskançlık ve rekabet çerçevesinde yorumladı. 

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

AYNI DİZİDE YER ALAN İKİ İSİM YENİDEN GÜNDEMDE

Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın aynı dizide yer alması da iki oyuncunun birlikte gündeme gelmesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Ekranda aynı yapımda buluşan oyuncuların bu kez bir düğünde karşılaşması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini artırdı.

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADA KISKANÇLIK YORUMLARI YAPILDI

Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın adının birlikte anıldığı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını iki farklı görüşte buluşturdu. 

Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

Bazı kullanıcılar gelin çiçeği anını eğlenceli bir tesadüf olarak değerlendirirken bazıları ise yaşananları kıskançlık ve rekabet üzerinden yorumladı. Düğün sırasında yaşandığı öne sürülen bu anlar, kısa sürede magazin gündeminin konuşulan başlıkları arasına girdi.  
 

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ETİKETLER
#devrim özkan
#düğün
#sosyal medya
#sümeyye aydoğan
#Gelin Çiçeği
#Magazin
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