Sümeyye Aydoğan gelin çiçeğini Devrim Özkan'a kaptırdı! Çılgına döndüğü anlar sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan, bu kez bir düğündeki gelin çiçeği kapma rekabetiyle gündeme taşındı. İkilinin aynı ortamda bulunduğu anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, görüntüler üzerinden farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı kullanıcılar yaşananları eğlenceli bir düğün anı olarak yorumlarken, bazıları ise iki isim arasında kıskançlık ya da gerilim olup olmadığını sorguladı.

SÜMEYYE AYDOĞAN GELİN ÇİÇEĞİNİ DEVRİM ÖZKAN'A KAPTIRDI

Düğünlerde gelin çiçeğini yakalama geleneği, davetliler arasında zaman zaman rekabet dolu ve eğlenceli anlara sahne oluyor.

Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan'ın katıldığı düğün de bu kez gelin çiçeği iddiasıyla gündeme geldi. Çiçeği yakalama anı üzerinden yapılan yorumlar, iki oyuncunun adının magazin gündeminde birlikte anılmasına neden oldu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken kullanıcılar da kendi yorumlarını dile getirdi. Kimi kullanıcılar bu anları sıradan bir düğün eğlencesi olarak değerlendirirken kimileri, yaşananları kıskançlık ve rekabet çerçevesinde yorumladı.

AYNI DİZİDE YER ALAN İKİ İSİM YENİDEN GÜNDEMDE

Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın aynı dizide yer alması da iki oyuncunun birlikte gündeme gelmesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Ekranda aynı yapımda buluşan oyuncuların bu kez bir düğünde karşılaşması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini artırdı.

SOSYAL MEDYADA KISKANÇLIK YORUMLARI YAPILDI

Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın adının birlikte anıldığı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını iki farklı görüşte buluşturdu.

Bazı kullanıcılar gelin çiçeği anını eğlenceli bir tesadüf olarak değerlendirirken bazıları ise yaşananları kıskançlık ve rekabet üzerinden yorumladı. Düğün sırasında yaşandığı öne sürülen bu anlar, kısa sürede magazin gündeminin konuşulan başlıkları arasına girdi.

