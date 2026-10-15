Yeraltı dizisi geçtiğimiz akşam 18. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Yepyeni hikayesi ve yenilenen güçlü oyuncu kadrosuyla 2. sezona bomba gibi başlayan iddialı yapım, seyirciden tam not almayı başardı. NOW TV ekranlarının önceki sezona damga vuran iddialı dizisi yeni sezonunda, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam etti. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler 18. bölümü araştırmaya başladı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Nefes kesen bölümüyle yeni sezonda adından söz ettiren Yeraltı dizisinin 18. bölümü izleyici tarafından merak konusu oldu. İddialı projenin sıkı takipçileri; Yeraltı dizisi 18. bölüm nereden izlenir? Yeraltı dizisi 18. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularına cevap aradı. Peki, Yeraltı dizisi 18. bölüm nereden izlenir? Yeraltı dizisi 18. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisinin 18. bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisi 18. bölüm hakkında bilinmeyenler...

YERALTI DİZİSİ 17. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında reyting macerasına başlayan Yeraltı dizisi, geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla yayın hayatına geri dönmüştü. Önceki akşam 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen projenin nereden izleneceği de merak konusu oldu. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu ilgiyle karşılandı.

Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisinin 2. sezonu izleyiciden tam not almayı başardı. Yeraltı dizisi yepyeni hikayesi ve yenilenen güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezon reyting mücadelesine hızlı bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezon 2. bölümünü kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler 18. bölümü araştırmaya başladı.

İlk sezonu 20 Mayıs'ta 16. bölümle son bulan projenin yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba 2026 ekranlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam 18. bölümüyle yeni sezon heyecanını yükselten yapım, adeta nefesleri kesti. Dizinin 18. bölümünün nereden izleneceği ise merak konusu oldu. Yeraltı dizisinin yeni sezon 18. bölümü televizyon yayınının hemen ardından NOW TV resmi internet sitesinde ve Yeraltı resmi YouTube sayfasında yayınlandı.

İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin yayınlanan 18. bölümü 7 saatte 3 milyon izlenme aldı. Yenilenen hikayesi ve bambaşka karakterlerin de diziye dahil olmasıyla birlikte yeni sezon 18. bölüm seyircinin beğenisini kazandı.

YERALTI DİZİSİ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Yeraltı dizisinin yeni sezonu seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam etti. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 18. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 2. sezon 2. bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi. Fenomen dizinin 18. bölümünde; Boran’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ın yıllara dayanan dostluğunu bir gecede düşmanlığa çevirdi. Kardeşinin intikamını almaya kararlı olan Rüzgar, Bozo’ya karşı ilk hamlesini yapmak için beklenmedik bir plan kurdu.

Derya ve Ada’nın Bozo’nun evine sığınması ise Ceylan’ın hayatına hiç beklemediği yeni bir durum getirdi. Bozo’nun geçmişinden gelen bu iki misafirin evde kalmaya devam etmesi, Ceylan ile Bozo arasında yeni bir gerilime neden oldu. Haydar Ali ise Bozo ile Rüzgar arasında başlayan savaşın dışında kalmaya niyetli değildi. İstihbaratın bu çatışmaya bakışıyla Haydar Ali’nin Bozo’ya olan bağlılığı bir kez daha karşı karşıya geldi.

Rüzgar’ın kurduğu plan yüzünden yılların dostluğu yerini ölümcül bir hesaplaşmaya bıraktı. Ancak dışarıdan gelen beklenmedik bir haber, ikisinin de hesabını altüst edecekti. Bozo ile Rüzgar’ı karşı karşıya getiren bu savaşta, ilk hamlenin bedelini kim ödeyeceği ise merak edildi.

YERALTI DİZİSİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Yeraltı dizisi, 18. bölümüyle önceki akşam ekranlardaki yerini aldı. Yeni sezona geçtiğimiz hafta adım atan dizinin yeni bölümü izleyiciden tam not almayı başardı. Nefes kesen yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alan Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Dizinin sıkı takipçileri "Yeraltı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Nefesleri kesen yeni bölümleriyle yeni sezonda ekranlarda yerini alan Yeraltı dizisinin 19. bölüm fragmanı NOW TV resmi internet sitesi ve Yeraltı resmi YouTube sayfasında yayınlandı. İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi yeni sezonunda güçlenen oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not aldı. Çarşamba akşamlarının fenomen projelerinden biri olan Yeraltı'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı.