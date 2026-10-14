Yeraltı’nda Sultan’ın arabasına kim ateş açacak? Rüzgâr’ın babası Sultan’ı neden hedef alıyor? Sultan yaşayacak mı?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde izleyicileri aksiyonun ön plana çıkacağı gelişmeler bekliyor. Sultan’ın içinde bulunduğu aracın taranmasıyla hikâyede tansiyon yükselecek. Saldırının arkasındaki isim olayları daha da karmaşık hale getirecek. Peki, Yeraltı yeni bölümde Sultan’ın arabasına düzenlenen saldırının amacı ne olacak? Rüzgâr, babasının yaptıklarını öğrenecek mi?

YERALTI’NDA SULTAN YAŞAYACAK MI?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde Sultan’ın içinde bulunduğu arabanın taranması, izleyicileri büyük bir merakın içine sürükleyecek. Saldırının ardından Sultan’ın akıbeti ve hayatta kalıp kalmayacağı gündemin en çok konuşulan konularından biri olacak. Olayın arkasında Rüzgâr’ın babasının bulunması ise hikâyedeki gerilimi daha da artıracak. Üstelik Rüzgâr, babasının bu saldırıyı gerçekleştirdiğinden habersiz olacak.

Sultan’a yönelik saldırının ardından karakterler arasında nasıl bir hesaplaşma yaşanacağı merak edilirken Rüzgâr’ın gerçeği öğrenmesi halinde nasıl tepki vereceği de soru işaretleri yaratacak. Peki, Yeraltı dizisinde Sultan ölümle burun buruna mı gelecek? Saldırıdan kurtulmayı başarabilecek mi? Sultan’ın yaşayıp yaşamayacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler izleyicilerin heyecanını artırıyor.

YERALTI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ın yıllara dayanan dostluğunu bir gecede düşmanlığa çevirir. Kardeşinin intikamını almaya kararlı olan Rüzgar, Bozo’ya karşı ilk hamlesini yapmak için beklenmedik bir plan kurar.

Derya ve Ada’nın Bozo’nun evine sığınması ise Ceylan’ın hayatına hiç beklemediği yeni bir durum getirir. Bozo’nun geçmişinden gelen bu iki misafirin evde kalmaya devam etmesi, Ceylan ile Bozo arasında yeni bir gerilime neden olur.

Haydar Ali ise Bozo ile Rüzgar arasında başlayan savaşın dışında kalmaya niyetli değildir. İstihbaratın bu çatışmaya bakışıyla Haydar Ali’nin Bozo’ya olan bağlılığı bir kez daha karşı karşıya gelir.

Rüzgar’ın kurduğu plan yüzünden yılların dostluğu yerini ölümcül bir hesaplaşmaya bırakır. Ancak dışarıdan gelen beklenmedik bir haber, ikisinin de hesabını altüst edecektir. Bozo ile Rüzgar’ı karşı karşıya getiren bu savaşta, ilk hamlenin bedelini kim ödeyecek?