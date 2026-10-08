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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:51

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Yeraltı dizisinin 17. bölümü izlenme başarısıyla dikkat çekti. Dün akşam ekrana gelen bölüm, YouTube’da kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Dizinin 17. bölümü, yayınlanmasının üzerinden henüz 13 saat geçmesine rağmen 4 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Yeraltı’nın son bölümü, izleyicilerin diziye olan ilgisinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:51

Yeraltı dizisinin 17. bölümü ’da dikkat çeken bir izlenme rakamına ulaştı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölüm, yayınlanmasının ardından izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Bölümün YouTube’daki izlenme sayısı, yalnızca 13 saat içerisinde 4 milyonun üzerine çıktı. Böylece Yeraltı, yeni bölümüyle dijital platformda da güçlü bir izlenme performansı sergiledi. Dizinin takipçileri bölüme gösterdikleri ilgiyi YouTube izlenmeleriyle ortaya koyarken, 4 milyon barajının kısa sürede aşılması dikkat çekti.

YERALTI’NIN 17. BÖLÜMÜ YOUTUBE’U SALLADI!

Yeraltı dizisinin 17. bölümü, izleyicilerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Dün akşam ekrana gelen bölüm, televizyon yayınından sonra YouTube’da da büyük bir izlenme başarısına imza attı. Bölümün YouTube’a yüklenmesinin üzerinden yalnızca 13 saat geçerken izlenme sayısı 4 milyonun üzerine çıktı. 

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Kısa sürede ulaşılan bu rakam, dizinin sosyal medyada ve dijital platformlarda gördüğü ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Yeraltı’nın 17. bölümünü izleyenler, bölümde yaşanan gelişmeler hakkında yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşırken, yapımın dijitaldeki performansı da gündem oldu. 

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Milyonlarca izlenmeye kısa sürede ulaşılması, dizinin geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi. Yeraltı’nın 17. bölümünün YouTube’daki izlenme sayısının ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

YERALTI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken, artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri oluşturur.

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır. Peki, herkesin geçmişinden bir parçayı yanında getirdiği bu düğün, gerçekten bir kutlamayla mı sona erecektir?

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ETİKETLER
#ceylan
#youtube
#yeraltı dizisi
#Diziler
#Haydar Ali
#17. Bölüm
#Mavi Kadin
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