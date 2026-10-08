Yeraltı’nın 17. bölümü YouTube’u salladı! 13 saatte 4 milyon barajını aştı

Yeraltı dizisinin 17. bölümü YouTube’da dikkat çeken bir izlenme rakamına ulaştı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölüm, yayınlanmasının ardından izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Bölümün YouTube’daki izlenme sayısı, yalnızca 13 saat içerisinde 4 milyonun üzerine çıktı. Böylece Yeraltı, yeni bölümüyle dijital platformda da güçlü bir izlenme performansı sergiledi. Dizinin takipçileri bölüme gösterdikleri ilgiyi YouTube izlenmeleriyle ortaya koyarken, 4 milyon barajının kısa sürede aşılması dikkat çekti.

YERALTI’NIN 17. BÖLÜMÜ YOUTUBE’U SALLADI!

Yeraltı dizisinin 17. bölümü, izleyicilerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Dün akşam ekrana gelen bölüm, televizyon yayınından sonra YouTube’da da büyük bir izlenme başarısına imza attı. Bölümün YouTube’a yüklenmesinin üzerinden yalnızca 13 saat geçerken izlenme sayısı 4 milyonun üzerine çıktı.

Kısa sürede ulaşılan bu rakam, dizinin sosyal medyada ve dijital platformlarda gördüğü ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Yeraltı’nın 17. bölümünü izleyenler, bölümde yaşanan gelişmeler hakkında yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşırken, yapımın dijitaldeki performansı da gündem oldu.

Milyonlarca izlenmeye kısa sürede ulaşılması, dizinin geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi. Yeraltı’nın 17. bölümünün YouTube’daki izlenme sayısının ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

YERALTI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken, Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri oluşturur.

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır. Peki, herkesin geçmişinden bir parçayı yanında getirdiği bu düğün, gerçekten bir kutlamayla mı sona erecektir?