Sümeyye Aydoğan, Füsun Demirel ve Ayşenil Şamlıoğlu İki De Bir dizisinde buluştu

Yeraltı dizisiyle ekrana dönen Sümeyye Aydoğan, son olarak Bahar dizisinde rol alan Füsun Demirel ve Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Hafize'si Ayşenil Şamlıoğlu İki De Bir dizisinde buluştu.

İKİ DE BİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerde Füsun Demirel, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sümeyye Aydoğan’ı buluşturduğu “İki De Bir” dizisinin çekimleri geçen Pazar başladı. Oyuncu Umut Kurt’un yapımcılığını üstlendiği dizi 13 bölümden oluşan bir mini dizi.

Gülce Alkıroğlu ile Buğra Alkıroğlu yönettiği diziyi Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs ve Tolga Üyken’in kaleme alıyor. Dizide Füsun Demirel “Nuran” adlı ev hanımını, Ayşenil Şamlıoğlu emekli hemşire Hülya’yı ve Sümeyye Aydoğan da bankada çalışan Ayşe’yi oynuyor.