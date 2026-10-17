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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:02

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan arasındaki ilişki, bu kez oyuncunun ailesinden gelen dikkat çekici bir yorumla gündeme geldi. Deniz Can Aktaş’ın ablasının Devrim Özkan’ın paylaşımına kalp emojisiyle yorum yapması, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Bu küçük ama dikkat çeken hareket, ikilinin ilişkisini yakından takip eden kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:02

Ünlü oyuncunun ablasından gelen kalpli yorumun ardından sosyal medyada “Aileye girdi” yorumları peş peşe geldi. Kullanıcılar, bu etkileşimi ikili arasındaki ilişkinin çevresinde de olumlu karşılandığı şeklinde değerlendirdi. Deniz Can Aktaş ve cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

DENİZ CAN AKTAŞ’IN ABLASINDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alan ve Devrim Özkan, özel hayatlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. 

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

Bu kez ikilinin gündem olmasına neden olan gelişme, Deniz Can Aktaş’ın ablasının üzerinden yaptığı etkileşim oldu. Devrim Özkan’ın paylaşımına bırakılan kalp emojisi, takipçiler tarafından dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendirildi.

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

SOSYAL MEDYADA “AİLEYE GİRDİ” YORUMLARI

Ablanın kalpli yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları, ikilinin ilişkisi hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle “Aileye girdi” yorumunun öne çıkması, söz konusu etkileşimin magazin gündeminde daha fazla konuşulmasına neden oldu.

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

Bazı kullanıcılar bu hareketi samimi bir aile yakınlığı olarak yorumlarken bazıları da ikilinin ilişkisine dair bir işaret olabileceğini düşündü. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların, ilişkinin geldiği nokta hakkında kesin bir bilgi vermediğini belirtmek gerekiyor.

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

GÖZLER DENİZ CAN AKTAŞ VE DEVRİM ÖZKAN’DA

Deniz Can Aktaş’ın ablasının Devrim Özkan’a yönelik bu etkileşimi, iki oyuncunun hayranları arasında merak uyandırdı. İkilinin özel hayatına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken sosyal medyadaki küçük ayrıntılar da magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Deniz Can Aktaş’ın ablasından Devrim Özkan’a kalpli mesaj! “Aileye girdi” dedirten hamle

Kalp emojisiyle yapılan yorumun ardından gözler Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan gelebilecek olası açıklamalara çevrildi. Şimdilik sosyal medyada konuşulanlar, takipçilerin yorumlarıyla sınırlı kalırken ikilinin ilişkisine dair yeni bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.
 

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ETİKETLER
#magazin
#devrim özkan
#sosyal medya
#Deniz Can Aktaş
#aile
#Magazin
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