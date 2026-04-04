Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Türk müziğinin iki dikkat çeken ismi Deniz Seki ve Bayhan, uzun zaman sonra aynı sahnede buluşarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Survivor 2026 birleşme partisinde gecenin en çok konuşulan sahne oldu. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İkilinin sahnedeki uyumu ve performansı izleyenlerden tam not alırken, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yağdı. O anlar hem nostalji hem de sürpriz etkisi oluşturarak magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve geceye damga vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 18:18

Deniz Seki ve Bayhan, müzikseverleri şaşırtan bir sürprize imza atarak aynı sahnede buluştu. Bu beklenmedik anlar, ’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İkilinin sahnedeki enerjisi ve uyumu dikkat çekerken, performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle yıllar sonra gelen bu birliktelik, nostaljik bir atmosfer oluşturarak izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medya kullanıcıları bu sürpriz buluşmayı yorum yağmuruna tutarken, gece magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

HABERİN ÖZETİ

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaştığı görüntülerle Survivor 2026 birleşme partisinde aynı sahnede buluştu.
Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra ilk kez aynı sahnede performans sergiledi.
Bu sürpriz buluşma, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.
İkili, geçmişte Popstar Türkiye yarışmasındaki tartışmalarla gündeme gelmişti.
Survivor 2026 birleşme partisinde jüri üyesi olan Deniz Seki'nin sahneye çıkması, Bayhan için duygusal anlar yaşattı.
Bayhan, geçmişte yaşanan olayların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve Deniz Seki'nin yanlış yönlendirildiğini ima etti.
Sosyal medyada ikilinin buluşması ve geçmişteki olayların detayları büyük ilgi gördü.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

DENİZ SEKİ VE BAYHAN AYNI SAHNEDE

Yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasında yaşanan tartışmalarla gündeme gelen ve Bayhan, uzun bir aranın ardından birleşme partisinde aynı sahnede buluştu. O dönem yaşanan gerilim nedeniyle bir daha yan yana gelmeyecekleri düşünülen ikilinin bu sürpriz karşılaşması, hem izleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Survivor 2026’nın en dikkat çeken anlarından biri olan birleşme partisinde jüri üyeleri arasında yer alan Deniz Seki’nin sahneye çıkması, için de duygusal bir an oldu. Seki’nin gelişiyle yüzünde büyük bir mutluluk oluşan Bayhan, sahnede yaptığı açıklamalarla geçmişe de göndermede bulundu. Yıllardır konuşulmayan konular olduğuna dikkat çeken Bayhan, o dönemde yaşanan bazı olayların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ima etti.

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Deniz Seki’nin geçmişte bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini ifade eden Bayhan’ın sözleri, izleyenler arasında merak uyandırdı. İkilinin geçmişte yaşadığı olayların detayları yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada “Deniz Seki ve Bayhan olayında gerçek neydi?” sorusu en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, gözler Acun Ilıcalı’nın paylaşacağı görüntülere çevrildi.

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Beklenen video ise gecikmedi. Acun Ilıcalı, Survivor 2026 birleşme partisinden bazı özel anları sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan görüntüler arasında Deniz Seki ve Bayhan’ın birlikte şarkı söylediği anlar da yer aldı. İkilinin sahnedeki uyumu ve performansı izleyenlerden tam not aldı.

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Özellikle yıllar sonra gelen Bayhan Deniz Seki düeti, izleyenlerde nostaljik bir etkisi oluşturdu. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede bu görüntüleri paylaşarak binlerce yorum yaptı. Bazı kullanıcılar bu buluşmayı olumlu karşılarken, bazıları ise geçmişte yaşananların netlik kazanmasına sevindiklerini dile getirdi.

Deniz Seki ve Bayhan düeti! Acun Ilıcalı o anları paylaştı

Deniz Seki ve Bayhan’ın aynı sahnede buluşması, Survivor 2026’nın en çok konuşulan anlarından biri olarak kayıtlara geçti. İkilinin ilerleyen süreçte yeniden birlikte projelerde yer alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

ETİKETLER
#müzik
#acun ılıcalı
#deniz seki
#Bayhan
#Survivor 2026
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.