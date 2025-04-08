Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Çok ciddi

Ünlü sanatçı Deniz Seki’nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Seki, hastaneye kaldırıldı. Serkan Seki'nin son sağlık durumunu ablası Deniz Seki paylaştı.

DENİZ SEKİ'NİN KARDEŞİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kaza, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alazeytin mevkisinde yaşayan Serkan Seki, saat 22.00 sularında aracıyla Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan aracın sürücüsü Serkan Seki, yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Seki, "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım." dedi.