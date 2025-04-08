Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat: Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı

Kara para aklama suçundan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın davası bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan Engin Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat: Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 15:36

Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın davasının 3. celsesi görüldü. Duruşmada söz alan Engin Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat: Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Mustafa Özalp katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada, bu celse dinlenilmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini, bu nedenle gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi tehlikesi olduğunu belirterek bu celse dinlenilmeyeceğini belirtti.

Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat: Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Aygün Yıldırım, "Mustafa Özalp'i ikimizde aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Dilan Polat'ın anlaşamadığı Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamızı istedi. Bahis konusunda, Yunus Sedat Aydın ile beş gün görüşen kendisi. Mail-order bana ait, illegal para başta benim şirketime geçiyor. Tüm şirketle üzerine kuruldu. Yunus Sedat Aydın sadece reklamcı. 2016 yılında Mustafa Özalp Ankara'da tamirciydi, bu kadar para bir anda nasıl geldi. Piyasada birçok insan bunu biliyor. Benim hard-diskimde her şey var. Bahisçiler, görüştüğü herkes var bunları vereceğim. Mustafa Özalp, benden yazılı program istedi, ben yapmadım. Kimin hangi işi yaptığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı. Sanık Özalp ise tanığın tüm beyanlarını reddetti. Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık Sezgin Polat, "Bu kadar kişiyi bu insan mağdur ediyorsa bu kadar insan kendisinden şikayetçi olacak. Bu iftirayı atıyorsa avukatlara söyleyeceğim dava açılacak" şeklinde konuştu.

"BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI"

Sanık Engin Polat ise, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı
ETİKETLER
#işsizlik
#dilan polat
#engin polat
#kara para aklama
#suç
#mahkeme
#spor
#şube
#dava
#örgüt
#bahis
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.