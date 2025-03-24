Deniz tutkusu Kıvanç Tatlıtuğ'a bunu da yaptırdı!

Denize olan tutkusunu her zaman dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz ailesinin daha rahat etmesi için yeni bir yazlık aldı. Yazı deniz kenarında geçirmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, tutkusu için bunu da yaptı.

Aşçılık eğitimi için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, yaz gelmeden planlarını da yaptı. Yılın büyük bir kısmını denizde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl ailesinin rahat etmesi için yeni bir hamle yaptı. Hem deniz tutkusundan vazgeçmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, ailesinin rahatlığını da sağladı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN TUTKUSU BUNU DA YAPTIRDI

Ailesi ile her fırsatta Ege bölgesine giden ve 14 metre uzunluğundaki teknesiyle balığa çıkan oyuncu, bu yıl ise yazlık almaya karar verdi. Bir süredir Londra'da olan Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi, Tatlıtuğ'un deniz tutkusu için Bitez'in yolunu tuttu.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum Bitez'den yazlık aldı. Başak Dizer'in kendi zevkine göre döşeyeceği ev için Kıvanç Tatlıtuğ kesenin ağzını açtı. Burak Yamantürk ile çok yakın olan Tatlıtuğ, yaşantısına arkadaşını da özendirdi. Özge Özpirinçci ile evli olan ve 1 çocukları bulunan Yamantürk'ün de tekne almak istediği öğrenildi.