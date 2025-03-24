Kerem Bürsin'in yeni imajının sebebi belli oldu

Son olarak Ya Çok Seversen yapımında yer alan Kerem Bürsin yeni imajıyla takipçilerinin kamerasına takıldı. Saçlarını kazıtan Kerem Bürsin takipçilerini ikiye böldü. 1 aylığına ailesinin yanına Los Angeles'a giden Kerem Bürsin'in yeni imajının sebebi ortaya çıktı.

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan Kerem Bürsin, yeni imajıyla Los Angele'ta görüntülendi. Saçlarını kazıtan Kerem Bürsin sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

KEREM BÜRSİN'İN YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Kerem Bürsin 1 aydır ailesinin yanında Los Angeles'ta vakit geçiriyor. Sevgilisi Melisa Tapan Sabancı’yla ayrılık iddiası gündeme gelen ancak görüşmeye devam ettikleri öğrenilen oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçileri Kerem Bürsin'e kısa saçlarının yakıştığını belirtse de bazıları, eleştiri yağdırdı.

Kerem Bürsin dergisine özel çekim yaptı. Bir ay önce Amerika’ya giden ünlü oyuncu ailesiyle hasret giderdikten sonra Los Angeles’a geçmişti. Ünlü bir markanın sponsorluğunda dergiye poz veren oyuncu kısa kestirdiği saçlarıyla ilk kez görüntülendi. Kerem Bürsin'in yeni imajının sebebinin Dubai'deki çekimler olduğu öğrenildi.