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 | Mutluhan Yildiz

Derbi sonrası Gökhan Özoğuz ile Şahan Gökbakar arasında kavga!

Galatasaraylı ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile Fenerbahçeli şarkıcı Gökhan Özoğuz, golsüz tamamlanan derbinin ardından sosyal medyada karşılıklı atışmalarda bulundu. İki isim, maç sonrası yaptıkları paylaşımlarla gündem olurken, taraftarlar da bu atışmalara dahil oldu.

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Derbi sonrası Gökhan Özoğuz ile Şahan Gökbakar arasında kavga!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 20:58

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadele golsüz tamamlanırken pozisyon açısınan kısır geçen maç sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından atıştı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, derbi sonrası basın toplantısında Galatasaray kulübesine yönelik "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Komedyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu da etiketleyerek "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu diyen Mourinho'ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?" diye sordu.

Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt - Magazin haberleri

ATHENA GÖKHAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" diyerek cevap verdi.

Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt - Son Dakika

DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK ADAMI ŞİKAYET ETTİLER!

Bu arada Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" diyerek cevap verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?
24 Şubat Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
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