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 | Dilek Ulusan

Derin Talu, Marmara Üniversitesi’nde plaket aldı! Sosyal medyada yapılan yorumlar gündem oldu

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Marmara Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide konuşma yaptı. Derin Talu'nun etkinlik sonunda plaketle ödüllendirildi. O anları sosyal medyadan paylaşan Derin Talu'ya eleştiri yağdı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 11:56

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Marmara Üniversitesi'nde konuşma yapan Derin Talu'nun plaket alması sosyal medyayı ikiye böldü.

DERİN TALU'YA MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PLAKET

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun 2003 yılında dünyaya gelen kızları Derin Talu, bu kez sosyal medya içerikleriyle değil, katıldığı söyleşiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek matcha çayı yapımına dair bilgiler veren Talu, şimdi de Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Talu, etkinliğin sonunda plaketle onurlandırıldı.

Derin Talu, Marmara Üniversitesi’nde plaket aldı! Sosyal medyada yapılan yorumlar gündem oldu

O anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu gönderisine; "Dürüst olmak gerekirse? İkonik" notunu düştü. Sosyal medyada Derin Talu'nun ödül alması hakkında; "Ne alaka", "Aynı yıl sınava girdik ben derse gittim o plaket almaya", "Neden", "Matcha içemiyorum dediği için mi?" gibi yorumlar yapıldı.

Derin Talu, Marmara Üniversitesi’nde plaket aldı! Sosyal medyada yapılan yorumlar gündem oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

DERİN TALU KAÇ YAŞINDA?
3 Eylül 2003 New York doğumlu Derin Talu, sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam ediyor. Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun en küçük kızıdır.
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