Elçin Sangu çıkan habere ateş püskürdü: Tüm sülalem panik içinde

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Elçin Sangu, yaptığı son sosyal medya paylaşımında öfke kustu. Kendisi hakkında çıkan haberi paylaşan Elçin Sangu, "Tüm sülalem panik içinde" dedi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Sevdam Alabora, Kiralık Aşk, Çöp Adam gibi dizilerde rol alan Elçin Sangu, sağlığıyla ilgili çıkan habere isyan etti. Akrabaların çıkan haber sonrası büyük panik yaşadığını belirten Elçin Sangu, sitem etti.

ELÇİN SANGU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

"Hayatım için savaşıyorum. Bu kolay bir süreç değil ama umudumu kaybetmiyorum" başlığıyla yayınlanan haberi gören Elçin Sangu sitem etti. Haberi payalaşn Sangu, "Hakkımda çıkan şu şekil saçma haberlere itibar etmeyiniz lütfen. Bıktık bunlardan tüm sülalem aradı panik içinde. Ahlaksızlığın lüzumu yok. Dolandırıcılığın sınırı yok pes." dedi. Elçin Sangu'nun paylaşımına Müjde Uzman, "Ben de az önce gördüm şimdi seni arayacaktım" derken, Sangu ise, "Arama görmeye gel" dedi.

Elçin Sangu, yeni projesi “Elçin Sangu ile” için sete ilk adımını attı. Her bölümde farklı konuların ele alınacağı ve yalnızca Elçin Sangu’nun rol aldığı projenin 10 bölümden oluşacağı duyuruldu.