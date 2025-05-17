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 | Dilek Ulusan

Bige Önal korku dolu anları anlattı! Gözyaşlarına boğulmuştu

Devrim Özkan ile beraber Her Şey Yolunda filminin çekimleri için Bodrum'a gitmek üzereyken oyuncular havada büyük panik yaşadı. Uçağa yıldırım isabet etmesiyle uçakta gözyaşlarına boğulan Bige Önal, "Hatırlamak bile istemiyorum" sözleriyle yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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Bige Önal korku dolu anları anlattı! Gözyaşlarına boğulmuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 09:17

Bodrum'a gitmek için havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma yakalanarak havada zor anlar yaşadı. Yolcular arasında büyük panik yaşanırken, oyuncular Devrim Özkan ile Bige Önal ise ağlama krizine girdi. Olaydan günler sonra konuşlan Bige Önal, yaşadığı paniği bir bir anlattı.

BİGE ÖNAL GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU! İLK KEZ ANLATTI

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı yeni sinema filmi "Her Şey Yolunda" için çekimler tüm hızıyla sürerken, oyuncu ekibi Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Oyuncuların içinde olduğu uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma yakalanarak büyük bir tehlike atlattı. Meteorolojik koşulların beklenmedik şekilde kötüleştiği sırada yıldırımın uçağa çarpması, yolcular arasında panik yaratırken, kabin görevlilerinin profesyonel müdahalesiyle kriz büyümeden kontrol altına alındı.

Bige Önal korku dolu anları anlattı! Gözyaşlarına boğulmuştu

Uçakta Devrim Özkan ile Bige Önal büyük panik yaşarken, basın mensuplarının "O günden sonra uçak fobiniz oluştu mu?" sorusuna cevap veren Önal, "Zaten sevmiyordum, korkum vardı. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak istemiyorum açıkçası ama öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yine." dedi.

Bige Önal korku dolu anları anlattı! Gözyaşlarına boğulmuştu
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