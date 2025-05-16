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 | Dilek Ulusan

İrem Derici'den Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e destek

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Ülkemizi Miss World'de temsil edecek idil Bilgen, eleştirilerin hedefi oldu. İdil Bilgen'e eleştiri yağarken, şarkıcı İrem Derici, genç isme sahip çıktı.

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İrem Derici'den Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e destek
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:02

İdil Bilgen katıldığı programda kendisini eleştirenlere cevap verdi. "Gerçek güzellik, kendimizi en doğal halimizle sevebilmekte saklı" diyen İdil Bilgen'e bir destek de şarkıcı İrem Derici'den geldi.

İREM DERİCİ'DEN İDİL BİLGEN'E DESTEK

İdil Bilgen'in röportajını sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici, "Evet kendimiz olmanın bir zarafeti var ama Türkiye'nin en güzel kadını dediğimiz Türkan Şoray'ın bile estetikleri varsa bence çok da şey yapmayalım ya. Eleştirmeyi bırakın, yeter. Güzellik standartları? Öff bayat artık" diyerek İdil Bilgin'in eleştirmesine ateş püskürdü.

İrem Derici'den Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e destek

Bilgen'e tavsiyelerde veren İrem Derici, "Kız sen de kadınlara seslenme. Yarın öbür gün bi estetik yaptırırsan bu videoyu kafana kakarlar. Zaten tescilli güzelsin ve donanımlı, kendine güveneni zarif bir kadınsın. Boş ver" diyerek İdil Bilgen'in gelen yorumları dikkate almaması gerektiğini savundu.

İrem Derici'den Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e destek
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