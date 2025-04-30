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 | Dilek Ulusan

Miss World yarışmasına hazırlanan İdil Bilgen'den ilk kare geldi

Miss Turkey yarışmasında birinci olan İdil Bilgen, ülkemizi temsil etmek için Amerika'ya gitti. Miss World için kampa giren İdil Bilgen'den ilk kareler geldi.

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Miss World yarışmasına hazırlanan İdil Bilgen'den ilk kare geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 12:18

2024 senesinde gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve eleştiri yağmuruna tutulan İdil Bilgen, yeni heyecanını sosyal medyadan paylaştı. Miss Turkey ünvanı kazanan İdil Bilgen, Miss World yarışması için soluğu ABD'de aldı.

İDİL BİLGEN, MISS WORLD İÇİN HAZIRLANIYOR

"Geri sayım başladı! Resmi Miss World çekimlerim çok yakında düşüyor. 7-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın görkemli Telangana ülkesinde güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum' notunu düştüğü bir paylaşım yapan Bilgen, fotoğraf çekimlerinden kareleri de paylaştı.

Miss World yarışmasına hazırlanan İdil Bilgen'den ilk kare geldi

Tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, spor ve yeme rutinini de takipçileriyle paylaştı. Şuanda ABD'de olan İdil Bilgen, bir hafta sonra ise Hindistan'a giderek ülkemizi temsil edecek.

Miss World yarışmasına hazırlanan İdil Bilgen'den ilk kare geldi
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Sıkça Sorulan Sorular

İDİL BİLGEN KAÇ YAŞINDA?
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen 24 yaşındadır. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya 3,5 bin takipçiye sahiptir. 1.80 boyundaki İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
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