Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu! Serveti dudak uçuklattı

Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Sunday Times 40 Yaş Altı Zenginler Listesi'ne giren en genç isim oldu. Listedeki isimlerin albüm gelirleri, turneler ve marka iş birlikleri dikkate alındı.

DUA LIPA SERVETİYLE DUDAK UÇUKLATTI

"Dance The Night" adlı hit parçasıyla dünya çapında tanınan 29 yaşındaki pop yıldızı, 115 milyon sterlinlik tahmini servetiyle listenin 34. sırasında yer aldı. Üç Grammy ve birçok Brit Ödülü sahibi olan Lipa, 2024 yılında çıkardığı üçüncü stüdyo albümü "Radical Optimism" ve Glastonbury Festivali'nde Cuma gecesi başrol performansı ile müzik kariyerinde önemli adımlar atmıştı.

EN ZENGİN MÜZİSYEN BELLİ OLDU

Listenin en zengin müzisyeni, 370 milyon sterlinlik servetiyle Ed Sheeran oldu. 34 yaşındaki şarkıcı, "Shape of You" gibi listeleri altüst eden hitlerle büyük başarı yakalamıştı. Geçen yıla göre servetine 30 milyon sterlin daha ekleyen Sheeran, 13. sırada yer alıyor. Onun bir basamak üstünde ise, servetini eşiyle birlikte paylaşan eski realite şov yıldızı Georgia Toffolo bulunuyor. 425 milyon sterlinlik ortak servetiyle 12. sırada yer alan Toffolo'nun bu zenginliği, BrewDog'un kurucularından eşi James Watt ile yaptığı ortaklıktan geliyor.

Listede eski One Direction üyesi ve başarılı solo kariyeriyle tanınan Harry Styles, 225 milyon sterlinlik servetiyle 22. sırada. Geçen yıla kıyasla servetinde 50 milyon sterlinlik artış olduğu belirtiliyor. 31 yaşındaki Styles, "As It Was" ve "Watermelon Sugar" gibi şarkılarla solo kariyerinde büyük başarıya ulaştı. 37 yaşındaki Adele ise, "Someone Like You" gibi klasikleşmiş parçalarıyla tanınıyor. Tahmini 170 milyon sterlin servetiyle 26. sırada yer alan Adele'in serveti geçen yıla göre değişmedi.