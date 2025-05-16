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 | Dilek Ulusan

Sansar Salvo'nun annesi oğlunun son sağlık durumunu paylaştı

Babasına şiddet uygulayan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, ailesinin şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye edilmişti. Ünlü rapçinin son sağlık durumunu ise annesi paylaştı.

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Sansar Salvo'nun annesi oğlunun son sağlık durumunu paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:19

Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan’ın yargılandığı davanın ilk celsesinde ise babasının şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye edildi.

SANSAR SALVO'NUN SON SAĞLIK DURUMU, SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ

Sansar Salvo'nun annesi Arzu Girgin'in oğlunun son sağlık durumundan bahsederken, müziğe nasıl başladığını da belirtti. Sansar Salvo'nun annesi; "Rap müzikte 'Sansar Salvo' mahlası ile tanınan evladım Ekincan Arslan hakkında, gerçekliği olmayan paylaşımları önlemeyi teminen anne sıfatımla ikinci bilgilendirmemdir. 'Sansar Salvo', 1990'lı yıllarda 'barış, kardeşlik, dostluk, haksızlıklara müzikle farkındalık' temeliyle başlayan Türkçe rap müziğinin sayılı temel kurucularından Fuat'ın bir konserinde 'Ben de bu adam gibi olacağım.' hayranlığıyla yaşam hedefini bulduğunu kendisi televizyon kanallarında 'Türkçe Rap Belgeseli'nde belirtmiştir. " dedi.

Sansar Salvo'nun annesi oğlunun son sağlık durumunu paylaştı

Paylaşımının devamında ise; "Bu kere, müziğine önem verip, şahsına saygı duyduğumuz Fuat'ın sosyal medya platformlarından (can Fuat abisinin uygunluğuyla) iş bu duyurunun yapılmasını istemiştir. Bu bağlamda, Ekincan Arslan'ın, tutkuyla yaptığı rap müziğe ve koşulsuz seven dinleyicilerine kavuşmak için, Fransız Lape Hastahanesi'nde 14 Mayıs 2025 tarihinde, kendi isteğiyle tedaviye başladığını ifade ederim. Sansar Salvo, kendisini koşulsuz sevenleriyle, bizimle, bu zorluğu da aşacaktır ve şüphesiz ki 'Allah dağına göre kar vermektedir." ifadelerine yer verdi.

Sansar Salvo'nun annesi oğlunun son sağlık durumunu paylaştı
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