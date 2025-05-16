Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses mirasını nasıl pay edeceği sorusuna cevap verdi

İbrahim Tatlıses son günlerde serveti ile gündemde. Muhabirlerle bir araya gelen İbrahim Tatlıses, Tatlıses'e mirasını nasıl pay edeceği sorusuna da cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Tatlıses mirasını nasıl pay edeceği sorusuna cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 14:49

Kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı problemlerle gündemde olan İbrahim Tatlıses, son dönemde servetiyle gündemde. 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, servetini nasıl pay edeceği sorusuna da cevap verdi.

İBRAHİM TATLISES SERVETİNİ NASIL PAY EDECEK?

Türkücü İbrahim Tatlıses, yeni bir inşaat projesinin lansmanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Muhabirlerin servetini sormasına üzerine konuşan İbrahim Tatlıses, “Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.” dedi.

İbrahim Tatlıses mirasını nasıl pay edeceği sorusuna cevap verdi

Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla çok konuşulan İbrahim Tatlıses, “Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.” demişti.

İbrahim Tatlıses mirasını nasıl pay edeceği sorusuna cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Miray Daner Hudutsuz Sevda'ya böyle veda etti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.