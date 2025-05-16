İbrahim Tatlıses mirasını nasıl pay edeceği sorusuna cevap verdi

İbrahim Tatlıses son günlerde serveti ile gündemde. Muhabirlerle bir araya gelen İbrahim Tatlıses, Tatlıses'e mirasını nasıl pay edeceği sorusuna da cevap verdi.

Kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı problemlerle gündemde olan İbrahim Tatlıses, son dönemde servetiyle gündemde. 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, servetini nasıl pay edeceği sorusuna da cevap verdi.

İBRAHİM TATLISES SERVETİNİ NASIL PAY EDECEK?

Türkücü İbrahim Tatlıses, yeni bir inşaat projesinin lansmanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Muhabirlerin servetini sormasına üzerine konuşan İbrahim Tatlıses, “Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.” dedi.

Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla çok konuşulan İbrahim Tatlıses, “Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.” demişti.