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 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı! Tehdit eden kişi en yakını çıktı

İbrahim Tatlıses, 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yine karşı karşıya geldi. Cantimur'un oğlu "Tatlıses mi büyük, Cantimur mu Türkiye görecek" sözleriyle İbrahim Tatlıses'in korumasına tehdit mesajları gönderdiği, ünlü şarkıcının ise soluğu savcılıkta aldığı öğrenildi.

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İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı! Tehdit eden kişi en yakını çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:05

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı gönderi ile kafaları karıştırmıştı. "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notunu düşerek yayınladığı imalı hikayenin kime olduğu merak konusu olmuştu. Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arasının açıldığı ve paylaşımının Cantimur'a gönderme olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses ile Metin Cantimur'un kavgasına çocukları da dahil oldu.

İBRAHİM TATLISES'İ TEHDİT EDEN KİŞİ 40 YILLIK DOSTU ÇIKTI

İbrahim Tatlıses ile Metin Cantimur'un tartışmasına Turgay Cantimur da dahil oldu. Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur Tatlıses'i telefonla aradı ancak ünlü şarkıcıya ulaşamayan Cantimur'un, sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj göndererek tehditler savurduğu iddia edildi.

İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı! Tehdit eden kişi en yakını çıktı

Turgay Cantimur, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" dedi. Mesajı gören sanatçı, şikayetçi oldu. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı! Tehdit eden kişi en yakını çıktı

İbrahim Tatlıses'in "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" paylaşımının ardından Metin Cantimur, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun." cevap verdi. Bu açıklamarla yetinmeyen Cantimur, bir magazin programına bağlanarak, İbrahim Tatlıses'e öfke kusmuştu.

İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı! Tehdit eden kişi en yakını çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

METİN CANTİMUR KİMDİR, NERELİDİR?
Elazığ'da yaşayan Metin Cantimur dönem dönem bazı dizi ve filmlerde ara rollerde karşımıza çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı olan Metin Cantimur, daha öncesinde Bir Kulum İşte, Dicle, Recep İvedik 2 ve Kağıt adlı filmlerde yer aldı.
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