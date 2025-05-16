Miray Daner Hudutsuz Sevda'ya böyle veda etti

Bez Bebek, Papatyam, Medcezir, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Miray Daner, son olarak Deniz Can Aktaş ile başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde iki sezon yer aldı. Hudutsuz Sevda'ya vurularak veda eden Miray Daner'den duygusal veda mesajı geldi.

MİRAY DANER'DEN HUDUTSUZ SEVDA'YA DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından Hudutsuz Sevda dizisine veda eden Miray Daner, “Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle" diyerek sette daha önce yayınlamadığı kareleri paylaştı.

Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner, yeni proje hazırlıklarına başladı. Yapımcı Fatih Aksoy ile görüşen Miray Daner'in önümüzdeki sezonda ekranda olması bekleniyor. Bu buluşma dizinin seyircilerini heyecanlandırdı. Miray Daner’in ziyaretine gittiği Fatih Aksoy, konuyla ilgili “Miray çok sevdiğim bir oyuncu… Bundan sonra da mutlaka beraber proje yaparız. Hudutsuz Sevda da zaten ikinci projemizdi. Ama her şeyden önce seyircilerimiz bu hafta çok güzel bir sezon finali bölümünüz var. Onu izlesinler…” dedi.