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 | Dilek Ulusan

Ezgi Mola'nın oğlunun yüzü ilk kez görüntülendi

Son olarak Başka Bir Gün dizisinde rol alan Ezgi Mola, geçtiğimiz Yeniköy'de görüntülendi. Oğlu Can'ı parka getirdiğini belirten Ezgi Mola, böylece ilk kez oğlunun yüzünü göstermiş oldu.

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Ezgi Mola'nın oğlunun yüzü ilk kez görüntülendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:50

Hırsız Polis, Canım Ailem, Jet Sosyete, Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol alan Ezgi Mola, son olarak yer aldığı Başka Bir Gün dizisinin final olmasının ardından zamanının çoğunu oğluna ayırdı.

EZGİ MOLA'NIN OĞLU CAN İLK KEZ KAMERALARA YANSIDI

Ezgi Mola, “Oğlumu parka getirdim birazcık oynadık. Şimdi de eve gideceğiz, oğlumla ilgileniyorum sadece başka bir şey yapmıyorum. Yaz geldi zaten, şimdilik buradayız ama biliyorsunuz eşim Mustafa İzmir’e gidecek o yüzden biz de bir noktada gideceğiz. İzmir’de geçireceğiz yazı. Eşimin işleri orada malum biz de orada olacağız” dedi.

Ezgi Mola'nın oğlunun yüzü ilk kez görüntülendi

Ezgi Mola İbrahim Selim'in programında; "Anne olmak istiyorsan çocuğun için bunları zaten yapman gerektiğine inanıyorum. Çocuk için saat 4'te de, 5'te de uyanacaksın. 'Annelerin hakkı ödenmez' deniyor da, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak kişiler anne ve baba. Gelişimi en uzun süren canlı insan. İnsan adaptasyonu, gelişimi çok uzun zamanda tamamlanıyor. Çok keyifli ama bunlar zaten yapmam gereken şeyler. Öyle çok da önemli bir yere koyma gereği duymuyorum kendimi. Anne olduktan sonra bu fikre kapıldım" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Ezgi Mola'nın oğlunun yüzü ilk kez görüntülendi
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Sıkça Sorulan Sorular

EZGİ MOLA'NIN EŞİ KİM?
29 Mart 1983 doğumlu Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi. Çiftin Can adında oğulları dünyaya geldi.
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