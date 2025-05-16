Şarkıcı Göksel estetiği abarttı! Gören tanımakta güçlük çekti

Dursun Zaman, Baksana Talihe, Sen Orda Yoksun ve Denize Bıraksam gibi şarkılarla sevilen 53 yaşındaki Göksel, son paylaşımıyla gündem oldu. Estetik işlemlerini abartan Göksel, sosyal medyada gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ ŞARKICI GÖKSEL'İ TANIYAMADI

Şarkılarıyla her dönem çok konuşulan Göksel, bu sefer ise değişimiyle gündem oldu. At çiftliğine giden Göksel, paylaştığı fotoğrafla yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Göksel'e "Estetiği abarttı" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada 413 bin takipçiye sahip Göksel, verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.