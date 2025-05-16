Hadise, Seda Bakan'ı yok saydı! Bakışı her şeyi anlattı

Bir dönem sıkı dost olan Hadise ile Seda Bakan arkadaşlığı bitti. Önceki gün röportaj veren Hadise, Seda Bakan'ın adını duyar duymaz uzaklaştı. Hadise'nin verdiği tepki ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan, Esas Oğlan dizisinde birlikte rol aldı. Aynı kıyafeti giyerek galaya katılan Hadise ile Seda Bakan'ın dostluğu Bakan'ın beğendiği bir gönderi sonrası bitti. Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir gönderiyi beğenen Seda Bakan, "Yanlışlıkla" dese de Hadise, Seda Bakan ile dostluğunu bitirdi.

SEDA BAKAN İLE HADİSE DOSTLUĞU BİTTİ

Murda'nın yeni şarkısının kutlamasına katılan Hadise, muhabirin, "Seda Hanım'la da bir kırgınlık söz konusu galiba. Neden oldu?" sorusu üzerine teşekkür etmekle yetindi. Seda Bakan'a karşı olan sessizliğini koruyan Hadise'nin bu tavrı ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Seda Bakan'ın, Hadise'nin oyunculuğuna yönelik yapılan olumsuz bir yorumu beğenmesi, söylentilerin fitilini ateşledi. "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek kendini savunan Bakan, bu açıklamasına rağmen Hadise ile bir daha birlikte görüntülenmedi.