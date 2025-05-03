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 | Dilek Ulusan

Seda Bakan ile Hadise krizi devam ediyor! Son paylaşımdaki gönderme dikkat çekti

Bir dönem yakın arkadaş olan Seda Bakan ile Hadise'nin arasının açıldığı iddia edildi. Konu hakkında sessizliklerini koruyan iki ünlü isimden Seda Bakan'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Seda Bakan'ın paylaşımı Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı.

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Seda Bakan ile Hadise krizi devam ediyor! Son paylaşımdaki gönderme dikkat çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:26

Seda Bakan'ın haftalar önce "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenmesi Hadise ile arasını açmıştı. Hadise'nin oyunculuğu eleştiri yağmuruna tutulurken, yakın arkadaşı Seda Bakan ile de bu durum aralarının açılmasına neden oldu. Seda Bakan küslük iddialarını yalanlasa da, son paylaşımı kafaları karıştırdı.

SEDA BAKAN'DAN HADİSE'YE MANİDAR BİR PAYLAŞIM GELDİ

Sürekli bir arada görüntülenen Seda Bakan ile Hadise, yaşanan olayın ardında yan yana görüntü vermedi. Yaşanan gerilimlerin ardından Hadise ile bir araya gelmeyen Seda Bakan, bu süreçte yeni projelerde yer aldı.

Seda Bakan ile Hadise krizi devam ediyor! Son paylaşımdaki gönderme dikkat çekti

Hadise ile başrolünde yer aldığı Esas Oğlan ile eleştiri yağmuruna tutulan Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Takıntılar filmiyle yeniden seyircisiyle buluştu. Filminin başarısını Instagram hesabından yayınlayan Seda Bakan "Çok şükür yine 1 numarayız" diyerek Ecem Erkek'i etiketledi.

Seda Bakan ile Hadise krizi devam ediyor! Son paylaşımdaki gönderme dikkat çekti
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ETİKETLER
#hadise
#oyunculuk
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