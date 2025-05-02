Seda Bakan, Müjde Ar ile buluştu! İki ismin benzerliğine yorum yağdı

Adile filminde Müjde Ar'ı oynayacak Seda Bakan, ünlü oyuncuyla bir araya geldi. Yeni imajını da sosyal medyadan paylaşan Seda Bakan ile Müjde Ar'ın benzerliğine yorum yağdı.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatının anlatacağı film için hazırlıklar sürüyor. Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı filmde Müjde Ar'lı konular da yer alacak. Seda Bakan ile Müjde Ar yeni proje için bir araya geldi.

SEDA BAKAN, MÜJDE AR İLE BULUŞTU

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturacağı Adile filminin başrolünde Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan yer alıyor. Filmde Aile Naşit ile yakın arkadaş olan Müjde Ar'ı ise Seda Bakan oynayacak.

Müjde Ar olmak… Heyecan, Korku, Merak, Mucize …. " notunu düşen Seda Bakan, ünlü oyuncuyla yan yana çekilmiş karesini de paylaştı. Sete çocuklarını da götüren Seda Bakan'a Müjde Ar'a ne kadar benzediğiyle ilgili yorumlar yağdı.