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 | Dilek Ulusan

Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, İzmir konserinde kadın cinayetleri hakkında da konuştu. Yalnız kalmayı sevdiğini belirten Fatih Ürek, kadın cinayetlerine ise sert tepki göstererek, ''Bu bir toplumsal psikolojik bozukluk, işleyenlerin Allah cezasını versin'' dedi.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:10

Hadi Hadi, Sus, Tak Tak ve Gül Döktüm Yollarına gibi şarkıların sahibi Fatih Ürek, İzmir'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fatih Ürek, "Aşka karşı mesafeli bir tutum sergilediğini belirterek, "Maydanozdan aşkları sevmem, ben biraz rahatsız adamım. Yalnız kalmayı, kendimle olmayı seviyorum" dedi. Kadın cinayetleri hakkında da konuşan Fatih Ürek, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

FATİH ÜREK KADIN CİNAYETLERİNE DEĞİNDİ

Kadın cinayetlerine ilişkin konuşurken duygusal anlar yaşayan Ürek, "Allah cezasını versin o kadın cinayetini işleyenlerin. Bir insanın canını almak, hele ki bir kadının canını almak ne kadar kötü bir şey. Onlar bizim annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz. Neden, ne için? Bu bir toplumsal psikolojik bozukluk. Erkek üstünlüğü, ego ya da erkeğin zayıf karakterde olması… Küçük ruhlu ve ruhları bitmiş insanlar yapar bunu." dedi.

Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin

Demet Akalın'la görüşemediğini ancak bir araya gelmek için planları olduğunu belirten Fatih Ürek, "Demet'le bir araya gelemedik, vakitlerimiz uymadı. Kahvaltı yapacağız, sözüm var. Doğum gününde deprem oldu, sarsıldık ama hediyesi hazır. Elbet bir gün buluşacağız" açıklamasında bulundu.

Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin
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