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 | Dilek Ulusan

İrem Derici'den Melih Kunukçu'yu sürpriz teklif

Ünlü popçu İrem Derici, bir süredir beraber olduğu DJ Melih Kunukçu'ya sahnede evlenme teklifi etti. Son olarak ikili, Avustralya'nın Sidney kentine gitti. Ünlü şarkıcı, bir mekanda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 16:34

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, son zamanlarda özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Bir süredir kendisinden 12 yaş küçük Melih Kunukçu ile beraber olan İrem Derici'den sürpriz teklif geldi.

İREM DERİCİ'DEN MELİH KUNUKÇU'YA EVLİLİK TEKLİFİ

Söylediği şarkılarla ve çarpıcı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Derici, 8,7 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından sevgilisi Melih Kunukçu ile yaptığı paylaşımlarıyla da beğeni alıyor.

İrem Derici'den Melih Kunukçu'yu sürpriz teklif

Son olarak İrem Derici Avustralya'daki sahnesine sevgilisi Melih Kunukçu ile gitti. Kunukçu ile bir mekanda eğlenmeye giden İrem Derici sahnede aşkını haykırırken evlilik teklifi etti. İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'ya ''Lütfen benimle evlen.'' diye haykırdı.

İrem Derici'den Melih Kunukçu'yu sürpriz teklif

Sıkça Sorulan Sorular

MELİH KUNUKÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Profesyonel bir dansçıdır. Dans dünyasından adını duyurduktan sonra pek çok sanatçı ile çalışmıştır. Nilüfer, Feride Hilal Akın ve Edis ile birlikte çalışan Melih Kunukcu pek çok reklam fiminde de oynamıştır. Simge'nin “Önümüz Yaz” klibindeki dans performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Melih Kunukçu 26 yaşındadır.
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