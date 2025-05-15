Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Aşkın Olayım, Önümüz Yaz, Miş Miş, Yankı gibi şarkıların sahibi Simge Sağın, bugün aldığı acı bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, hayatını kaybetti. Nilay Sağın'ın 45 yaşında olduğu öğrenildi.

SİMGE SAĞIN'IN ABLASI HAYATINI KAYBETTİ

Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (Cuma günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir süredir sağlık problemi yaşayan Nilay Sağın'ın acı haberini alan Simge Sağın, yıkıldı. Ailesinin evine giden Simge Sağın'ı yakın dostları teselli etti.