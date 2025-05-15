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 | Dilek Ulusan

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün cenaze programı belli oldu

Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün acı haberini kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu. Ali Özgentürk'ün cenaze programı da açıklandı.

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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün cenaze programı belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 14:39

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın başrol oyuncusu Türkan Şoray, üzüntüsünü dile getirirken; "Türk sinemamızın vicdanıydı" dedi. Ali Özgentürk'ün cenaze programı da belli oldu

ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. İlk tören İstanbul'da Atlas Sineması'nda olurken, ikinci tören ise Ali Özgentürk'ün memleketi Adana'da gerçekleşecek. Adana'daki tören ünlü ismin 1960'larda sanata başladığı tiyatroda gerçekleşecek.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün cenaze programı belli oldu

Usta sinemacının ölümünü kardeşi Nebil Özgentürk, duyurdu. Nebil Özgentürk, "Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik.. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı.. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi... 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un... Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.." dedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün cenaze programı belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

ALİ ÖZGENTÜRK FİLMLERİ NELERDİR?
Kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı, oyuncu gibi birçok alanda faaliyet göstermiştir. Ayrıca Nebil Özgentürk'ün abisidir.
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