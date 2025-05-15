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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provası esnasında kaza geçirdi. Yanında bulunan yardımcıları kısa süreli panik yalarken, Jennifer Lopez'in burnuna plastik cerrah tarafından müdahale yapıldı.

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Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 13:45

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provası esnasında sahne kazası geçirdiğini ve burnundan yaralandığını açıkladı. Ünlü şarkıcının burnuna, plastik cerrah tarafından müdahale edildi.

JENNIFER LOPEZ KAZA GEÇİRDİ

55 yaşındaki Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahne almaya hazırlanıyor. Sıkı bir prova hazırlığında olan Jennifer Lopez, geçirdiği kaza ile yürekleri ağza getirdi. Prova esnasında kaza atlatan Jennifer Lopez, burnundan yaralandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı.

Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti

Jennifer Lopez, şişmiş ve dikiş atılmış burnuna buz tutarken çekilen fotoğrafına; "İşte bu oldu" notunu yazdı. Kaza sonrası Lopez hemen tıbbi yardım alabildi ve yarası ünlü yüz plastik cerrahı Dr. Jason Diamond tarafından dikildi.

Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti
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Sıkça Sorulan Sorular

JENNIFER LOPEZ İSTANBUL'DA NE ZAMAN KONSER VERECEK?
Jennifer Lopez, Türkiye'de iki konser verecek. Ancak Lopez'in Antalya konserine iki gün içinde yüzde 37,5 zam yapıldı. Önceki gün; 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Antalya'daki konserin ücretinin 20 bin lira olduğu açıklandı. Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek.
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