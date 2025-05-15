Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provası esnasında sahne kazası geçirdiğini ve burnundan yaralandığını açıkladı. Ünlü şarkıcının burnuna, plastik cerrah tarafından müdahale edildi.

JENNIFER LOPEZ KAZA GEÇİRDİ

55 yaşındaki Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahne almaya hazırlanıyor. Sıkı bir prova hazırlığında olan Jennifer Lopez, geçirdiği kaza ile yürekleri ağza getirdi. Prova esnasında kaza atlatan Jennifer Lopez, burnundan yaralandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı.

Jennifer Lopez, şişmiş ve dikiş atılmış burnuna buz tutarken çekilen fotoğrafına; "İşte bu oldu" notunu yazdı. Kaza sonrası Lopez hemen tıbbi yardım alabildi ve yarası ünlü yüz plastik cerrahı Dr. Jason Diamond tarafından dikildi.