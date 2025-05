Jennifer Lopez kaza geçirdi, imdadına ünlü estetik cerrahı yetişti

JENNIFER LOPEZ İSTANBUL'DA NE ZAMAN KONSER VERECEK?

Jennifer Lopez, Türkiye'de iki konser verecek. Ancak Lopez'in Antalya konserine iki gün içinde yüzde 37,5 zam yapıldı. Önceki gün; 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Antalya'daki konserin ücretinin 20 bin lira olduğu açıklandı. Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek.