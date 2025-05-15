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 | Dilek Ulusan

Hastalığını açıklayan Harika Avcı'dan şok eden sözler: Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak

Uzun süredir maddi ve sağlık sorunlarıyla uğraşan bir dönemin çok konuşulan assolisti Harika Avcı'dan yürek burkan paylaşım geldi. Kirasını ödeyemeyen Harika Avcı, uzun süren sessizliğini bozdu.

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Hastalığını açıklayan Harika Avcı'dan şok eden sözler: Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:15

Bir döneme damgasını vuran oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Harika Avcı, uzun süren sessizliğini bozdu. Sağlık problemi de yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı, "Ben herkesi affettim. Herkesi affettim" dedi.

HARİKA AVCI AYLAR SONRA KONUŞTU

Onur Akay'a konuşan Harika Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim. Herkesi affettim" sözleriyle gündem oldu.

Hastalığını açıklayan Harika Avcı'dan şok eden sözler: Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak

HARİKA AVCI'NIN SON HALİŞAŞIRTTI

Acı Dünya, Alışırım, Sevgi Çıkmazı, İyi Aile Çocuğu gibi filmlerde rol alan Harika Avcı, kirasını ödeyemediği haberiyle günlerce konuşuldu. 65 yaşındaki Harika Avcı'nın son haline de yorum yağdı.

Hastalığını açıklayan Harika Avcı'dan şok eden sözler: Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak
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