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 | Dilek Ulusan

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Özel bir kısım onların

Müzik dünyasının sevilen ismi Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan serveti günlerce konuşuldu. Son konserinde vasiyeti hakkında konuşan Bülent Ersoy, "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi ama" dedi.

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Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Özel bir kısım onların
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 09:40

Son konserinde samimi açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki Bülent Ersoy, ilk kez vasiyetini açıkladı. Mal varlığıyla çok konuşulan Bülent Ersoy, "Çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım" dedi.

BÜLENT ERSOY VASİYETİNİ AÇIKLADI

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy 55 yıldır sahne aldığını belirterek, "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" dedi.

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Özel bir kısım onların

Geçtiğimiz aylarda mal varlığı çok konuşulan Bülent Ersoy, vasiyetini açıklayarak, "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!" dedi.

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Özel bir kısım onların

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Yıllardır sahnelerde olan Bülent Ersoy'un serveti gündem oldu. Ersoy'un mal varlığı arasında; İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, Kiraya verdiği vinç ve dozerler yer alıyor.

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