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 | Dilek Ulusan

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda dikkat çeken detay

Sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın ölümü sonrası çeşitli spekülasyonlar konuşulsa da ünlü sanatçının otopsi raporu çıktı.

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Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda dikkat çeken detay
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 09:18

Şarkıcı Metin Arolat, İstanbul'da sahe aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Metin Arolat'ın aylar sonra otopsi raporu ortaya çıktı.

METİN AROLAT'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda dikkat çeken detay

Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda dikkat çeken detay
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Sıkça Sorulan Sorular

METİN AROLAT NEDEN ÖLDÜ?
Şarkıcı Metin Arolat 25 Eylül 2024 tarihinde sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporu ortaya çıkan Metin Arolat'ın kanında alkol ve uyuşturucu tespit edilirken, şarkıcının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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