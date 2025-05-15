Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda dikkat çeken detay

Sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın ölümü sonrası çeşitli spekülasyonlar konuşulsa da ünlü sanatçının otopsi raporu çıktı.

Şarkıcı Metin Arolat, İstanbul'da sahe aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Metin Arolat'ın aylar sonra otopsi raporu ortaya çıktı.

METİN AROLAT'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.