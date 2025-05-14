MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, restoranındaki fiyatları eleştirenlere cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek iki popüler lezzetin fiyatını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlara eleştiri yağarken, ünlü şeften cevap gecikmedi.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN RESTORANINDAKİ FİYATLARA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL" ifadeleri yer aldı. Menüdeki bu yüksek fiyatlarsa sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Restoranındaki fiyatlar eleştiri alan Mehmet Yalçınkaya, daha önce verdiği röportajla eleştirilere cevap verdi. Mehmet Yalçınkaya verdiği röportajda, "Yani 2 artı 2’nin 4 değil, 5 ettiği bir denklem söz konusu. Haute couture bir kıyafetin fiyatının sadece kumaş maliyeti yahut güzel bir tablonun ederinin sadece boya masrafıyla açıklanamayacağı gibi bir şey bu. Doğru ya da yanlış ama orada ödenen fiyat yalnızca tabaktaki etin maliyeti değil. Yoksa kasaptan alıp biz de pişirebiliriz. Öyle bir tabakta asıl fiyat o ünlü şefin becerisine, yarattığı farka ödenen para. Kimininki daha düşük olabiliyor, kimininki de Mehmet Şef gibi bir TV ünlüsünden söz ediyorsak görece yüksek olabiliyor" dedi.