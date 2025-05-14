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 | Dilek Ulusan

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, restoranındaki fiyatları eleştirenlere cevap verdi

MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya restoranındaki fiyatlarla geçtiğimiz gün gündem oldu. Sosyal medya hesabından eleştirilere cevap veren Mehmet Yalçınkaya, verdiği röportajı yayınladı.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, restoranındaki fiyatları eleştirenlere cevap verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 17:04

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek iki popüler lezzetin fiyatını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlara eleştiri yağarken, ünlü şeften cevap gecikmedi.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN RESTORANINDAKİ FİYATLARA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL" ifadeleri yer aldı. Menüdeki bu yüksek fiyatlarsa sosyal medyada tartışma konusu oldu.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, restoranındaki fiyatları eleştirenlere cevap verdi

Restoranındaki fiyatlar eleştiri alan Mehmet Yalçınkaya, daha önce verdiği röportajla eleştirilere cevap verdi. Mehmet Yalçınkaya verdiği röportajda, "Yani 2 artı 2’nin 4 değil, 5 ettiği bir denklem söz konusu. Haute couture bir kıyafetin fiyatının sadece kumaş maliyeti yahut güzel bir tablonun ederinin sadece boya masrafıyla açıklanamayacağı gibi bir şey bu. Doğru ya da yanlış ama orada ödenen fiyat yalnızca tabaktaki etin maliyeti değil. Yoksa kasaptan alıp biz de pişirebiliriz. Öyle bir tabakta asıl fiyat o ünlü şefin becerisine, yarattığı farka ödenen para. Kimininki daha düşük olabiliyor, kimininki de Mehmet Şef gibi bir TV ünlüsünden söz ediyorsak görece yüksek olabiliyor" dedi.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, restoranındaki fiyatları eleştirenlere cevap verdi
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