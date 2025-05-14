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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, son sağlık durumunu paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinden geçirdiği beyin kanaması sebebiyle ayrılan Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle görüntülendi. Son son sağlık durumundan bahseden Settar Tanrıöğen, "Kısa hafızada problemim var" dedi.

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KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 17:07

Önümüzdeki sezonda ekranda olacak Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk iki sezonunda Abdullah Ünal karakteriyle yer alan Settar Tanrıöğen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, son sağlık durumuyla ilgili konuştu.

SETTAR TANRIÖĞEN, SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

1.5 yıl önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, sağlığı hakkında bilgi verdi. Yanında hemşiresiyle görüntülenen oyuncu, "Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum" dedi. "Kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, son sağlık durumunu paylaştı

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yavaş yavaş sosyalleşen oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, Emrah Altıntoprak, ve Serkan Tınmaz ile buluştu. Dizide Metehan rolüyle yer alan Rahimcan Kapkap o anları "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, son sağlık durumunu paylaştı
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Sıkça Sorulan Sorular

SETTAR TANRIÖĞEN NE HASTASI?
Ocak ayında beyin kanaması geçirerek ölümün kıyısından dönen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, tedaviler sonrası sağlığına kavuştu. 63 yaşındaki Tanrıöğen, rahatsızlığı nedeniyle 1.5 aylık süreçte tam 3 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.
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