Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, son sağlık durumunu paylaştı

Önümüzdeki sezonda ekranda olacak Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk iki sezonunda Abdullah Ünal karakteriyle yer alan Settar Tanrıöğen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, son sağlık durumuyla ilgili konuştu.

SETTAR TANRIÖĞEN, SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

1.5 yıl önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, sağlığı hakkında bilgi verdi. Yanında hemşiresiyle görüntülenen oyuncu, "Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum" dedi. "Kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum" dedi.

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yavaş yavaş sosyalleşen oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, Emrah Altıntoprak, ve Serkan Tınmaz ile buluştu. Dizide Metehan rolüyle yer alan Rahimcan Kapkap o anları "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı.