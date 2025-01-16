Simge Sağın, Özgür Aras ile yollarını ayırdı! Dizi sektöründen sonra müzik piyasası da mı karıştı?

16 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:17

Son dönemde menajer Ayşe Barım'a başlatılan soruşturma sonrası oyuncular ikiye bölünmüştü. Simge Sağın, sosyal medya hesabından 6 yıllık menajeri Özgür Aras ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyada "Menajer krizi dizi dünyası sonrası müzik dünyasına da mı sıçradı?" gibi yorumlar yapıldı.

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Aşkın Olayım, Yankı, Üzülmedin mi?, Miş Miş gibi şarkıların sahibi Simge Sağın​, sosyal medya hesabından hem yakın arkadaşı hem de uzun yıllardır menajeri olan Özgür Aras ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SİMGE SAĞIN İLE ÖZGÜR ARAS YOLLARINI AYIRDI

2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma​ kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Simge" notunu düştü.

Seda Sayan, Sezen Aksu​, İrem Derici ve Demet Akalın gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Özgür Aras ise henüz Simge Sağın ile ilgili bir açıklama yapmadı. Özgür Aras katıldığı programda Simge için, "O benim küçük prensesim" demişti.

DİZİ SEKTÖRÜNDE MENAJERLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşmenin olduğu ve Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım’ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Barım hakkındaki iddiaları yalanlayarak, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Ayşe Barım hakkında soruşturma başlarken, Serenay Sarıkaya ise ifade verdi. Konuyla ilgili ilk paylaşımı Farah Zeynep Abdullah yaparken, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci’den de ‘’tekelleşmeye’’ tepki gösterdi.