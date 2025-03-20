Göksel pişmanlığını yıllar sonra açıkladı: Keşke satsaydım

Dursun Zaman, Denize Bıraksam, Günün Birinde, Uzaktan ve Baksana Talihe gibi şarkıların sahibi Göksel en büyük pişmanlıklarının sıralarken, sevenlerine yeni şarkı müjdesini de verdi. Albüm hazırlığında olduğunu belirten Göksel, "Keşke satsaydım" diyerek pişmanlığını paylaştı.

GÖKSEL'İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Kenarda hiç yayınlanmamış çok sayıda şarkısı olduğunu aktaran Göksel, geçmişe yönelik yaşadığı pişmanlığını açıkladı. Göksel; "Şarkı yazmayı çok seviyorum, birikmiş birçok şarkım var. Hiç satmadım, keşke satsaymışım. İsteyen çok oldu da ben pimpirikli bir insan olduğum için 'Acaba ona uyar mı, uymaz mı?' diye düşündüm. 'Tek ben okuyayım' diye değil, bilerek yapmadım. Hâlâ yayınlanmamış birçok şarkım var. İstiyorlar, zaten kapımı çalıyorlar da ben toparlayıp geri dönemedim. Şarkılarımı kendim yaptığım için fiyatlarından haberim yok. Aslında kendi şarkılarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKSEL MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Göksel, Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı. Yeni albüm hazırlığına başladığını ve uzun süren bir influenzaya yakalanıp iyileştiğini belirten Göksel; "Spor salonundan çıktım. Bir yandan fotoğraf çekimleri, bir yandan stüdyo okumaları... Albümüm çıkıyor. Bir de bitmek bilmeyen, çok uzun bir grip geçirdim. Daha yeni atlatıp, sokağa çıktım. Herkes influenza olmuş, onu da bilmeden o halde 3 konser yapmıştım, geçmesi uzun sürdü. 11 şarkılık bir albüm, hazirana yetiştirmeye çalışıyorum, eğer influenza bizi durdurmazsa..." sözleriyle sevenlerine müjdeli haberi verdi.