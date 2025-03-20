Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Göksel pişmanlığını yıllar sonra açıkladı: Keşke satsaydım

Şarkıcı Göksel, geçmişe yönelik yaşadığı en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev alan Göksel, "Keşke satsaydım" diyerek

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göksel pişmanlığını yıllar sonra açıkladı: Keşke satsaydım
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 09:13

Dursun Zaman, Denize Bıraksam, Günün Birinde, Uzaktan ve Baksana Talihe gibi şarkıların sahibi Göksel en büyük pişmanlıklarının sıralarken, sevenlerine yeni şarkı müjdesini de verdi. Albüm hazırlığında olduğunu belirten Göksel, "Keşke satsaydım" diyerek pişmanlığını paylaştı.

GÖKSEL'İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Kenarda hiç yayınlanmamış çok sayıda şarkısı olduğunu aktaran Göksel, geçmişe yönelik yaşadığı pişmanlığını açıkladı. Göksel; "Şarkı yazmayı çok seviyorum, birikmiş birçok şarkım var. Hiç satmadım, keşke satsaymışım. İsteyen çok oldu da ben pimpirikli bir insan olduğum için 'Acaba ona uyar mı, uymaz mı?' diye düşündüm. 'Tek ben okuyayım' diye değil, bilerek yapmadım. Hâlâ yayınlanmamış birçok şarkım var. İstiyorlar, zaten kapımı çalıyorlar da ben toparlayıp geri dönemedim. Şarkılarımı kendim yaptığım için fiyatlarından haberim yok. Aslında kendi şarkılarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKSEL MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Göksel, Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı. Yeni albüm hazırlığına başladığını ve uzun süren bir influenzaya yakalanıp iyileştiğini belirten Göksel; "Spor salonundan çıktım. Bir yandan fotoğraf çekimleri, bir yandan stüdyo okumaları... Albümüm çıkıyor. Bir de bitmek bilmeyen, çok uzun bir grip geçirdim. Daha yeni atlatıp, sokağa çıktım. Herkes influenza olmuş, onu da bilmeden o halde 3 konser yapmıştım, geçmesi uzun sürdü. 11 şarkılık bir albüm, hazirana yetiştirmeye çalışıyorum, eğer influenza bizi durdurmazsa..." sözleriyle sevenlerine müjdeli haberi verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arzu Sabancı mezun oldu! Sınav sorularını sosyal medyadan paylaştı

Sıkça Sorulan Sorular

GÖKSEL KİMDİR
25 Kasım 1971 doğumlu Göksel, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümündeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Göksel, üniversitede Yaşar Gaga ile tanışmasından sonra 1992 yılından itibaren birçok orkestrada solistlik yaptı. 1994 yılında ünlü müzisyen Onno Tunç'la tanışmasının ardından ilk albümünü yayımladı. Aynı yıl Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev aldı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.