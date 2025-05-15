Hudutsuz Sevda dizisine devam edecek oyuncular belli oldu

Bu akşam sezon finali yapacak Hudutsuz Sevda dizisinde kimlerin önümüzdeki sezonda da yapımda devam edeceği belli oldu. Etkili sezon finaliyle seyircisinin karşısına çıkacak Hudutsuz Sevda dizisinde yeni sezona Deniz Can Aktaş ile beraber 4 isimle yola devam edileceği belirtildi.

Hudutsuz Sevda” bu akşam 163. bölümde sezon finali yapıyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin tüm ekibine teşekkür edildiği ve yeni sezona 4 isimler devam edileceği öğrenilmişti. Deniz Can Aktaş’ın başrol oynadığı “Hudutsuz Sevda” dizide devam edecek diğer 3 isim de belli oldu.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNE 4 İSİM DEVAM EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrol oyuncusu Miray Daner'in ayrılmasının ardından diziye kimlerin devam edeceği merak konusu oldu. Deniz Can Aktaş ile beraber 3 ismin daha diziye devam edeceği öğrenildi.

Dizinin “Fikret Leto”su Burak Sevinç, “Yahya”sı Koray Şahinbaş, Binbaşı Mecnun Alkan’ı Caner Kurtaran “Hudutsuz Sevda”nın 3. Sezonunda ekipte yer alacak. Dizinin yeni hikâyesi ağustos ayında bitecek ve yeni oyuncular belli olacak.