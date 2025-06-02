Devrim Özkan atağına karşılık vermedi! Lucas Torreira'dan yeni hamle geldi

Futboldaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündem olan Lucas Torreira, yakın zamanda Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açan Torreira, yeni sevgilisiyle kameralara yakalanmasına rağmen eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takibe almıştı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans tanımış, hatta evlilik hazırlığı yaptıkları dahi konuşulmuştu. Ancak bu birliktelik kısa sürmüş, ayrılık kararı almışlardı.

Lucas Torreira, yakın zamanda Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takibe alan Torreira, sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan'ın, Torreira'nın bu hamlesine karşılık vermediği ve kendisini geri takip etmediği görüldü. Lucas Torreira da eski sevgilisi Devrim Özkan'ın hamlesi sonrası takipten çıktı.